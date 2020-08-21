На Донеччині ремонтники отримали гарантії безпеки для робіт на водогоні у "сірій" зоні

Як передає Укрінформ, про це 21 серпня повідомили на сайті Донецької військово-цивільної обласної адміністрації.

«Фахівці «Води Донбасу» отримали дозвіл і гарантії безпеки на проведення ремонтних робіт на водогоні Горлівка-Торецьк (діаметром 900 мм) у «сірій» зоні», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні ремонтна бригада зможе розпочати усунення двох поривів у районі шахт ім. Гагаріна та «Південна».

Ці роботи дозволять значно покращити водопостачання міста Торецьк та прилеглих населених пунктів, вони будуть проводитися без зупинки водогону.

Зранку 21 серпня пройшла зустріч ремонтної бригади з представниками СЦКК, СММ ОБСЄ і саперами.

Як повідомлялося, комунальне підприємство «Компанія «Вода Донбасу» створено в 1930 році у зв'язку з великим дефіцитом водних ресурсів на Донбасі. Централізована подача води здійснюється на відстань 270 км від річки Сіверський Донець каналом Сіверський Донець-Донбас і далі Південно-донбаським водогоном до Маріуполя.

КП «Вода Донбасу» надає послуги водопостачання споживачам 289 населених пунктів, послуги водовідведення - споживачам 79 міст і селищ Донецького регіону.

Протягом 2014 і 2015 років через пошкодження під час обстрілів канал Сіверський Донець - Донбас неодноразово зупиняли на ділянках 3 та 4 підйомів.