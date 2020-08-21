На танкері Delfi завершили герметизацію сухого трюму

На узбережжі Одеси фахівці ТОВ "Краншип" продовжують роботу з підготовки Delfi для підняття з мілини. Уже завершено герметизацію сухого трюму, триває герметизація валопроводів лівого і правого борту, монтаж системи стисненого повітря і пробне продування танка №14 тощо.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДП АМПУ.

"Фахівці "Краншип" завершили роботи з герметизації сухого трюму, продовжують герметизацію валопроводов лівого і правого борту, монтаж системи стисненого повітря і пробне продування танка №14", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що герметизацію тріщин танків правого борта №8 та №11 здійснюють під водою із застосуванням полімерних композитних матеріалів, ведуть монтаж кришки горловини танка №8. Також ведуть обробку водної поверхні препаратом Еконадін для запобігання забрудненню та прибирають місткості із зібраними нафтозалишками для подальшої їх здачі на НМС 505-12.

Як повідомляв Укрінформ, ДП АМПУ 10 серпня підписало договір з компаніями ТОВ "Краншип" і ТОВ "Бруклін-Київ" на проведення операції з підйому танкера Delfi. Однак відразу розпочати виконання робіт фахівці не змогли через висоту хвиль до 1,5 метра.

У ніч на 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, який знаходився в акваторії порту "Південний". Біля узбережжя Одеси судно лягло на мілину, членів екіпажу евакуювали. З танкера стався витік нафтопродуктів.

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Власник судна мав до 31 березня 2020 року вжити заходів щодо підйому затонулого танкера, проте так цього і не зробив.

25 липня друга спроба компанії-підрядника Smart Marine Concept зняти з мілини танкер Delfi завершилася невдачею - не витримав і лопнув сталевий канат, за допомогою якого один з буксирів намагався зрушити судно. Голова Одеської ОДА Максим Куций просив уряд надати повноваження АМПУ примусово забрати танкер за спрощеною процедурою.

26 липня проблема з затонулим танкером Delfi визначена як надзвичайна ситуація місцевого рівня.