Біля узбережжя Одеси триває підготовка до підняття з мілини аварійного танкера Delfi - герметизують тріщини в танках, відкачують воду з трюмів, прибирають підводні тощо.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДП АМПУ.

"Тривають роботи з герметизації тріщин танків правого борта №№8, 11 і 14 під водою із застосуванням полімерних композитних матеріалів, відкачування та герметизації сухого трюму, прокладка повітряних магістралей для продувки бортових відсіків правого борту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водночас фахівці прибирають підводні перешкоди в районі кормової частини судна з боку моря (металоконструкції, камені) та виготовлють стропи діаметром 27 мм для підводного різання кам'яного масиву.

На Delfi герметизують тріщини та проводять роботи для підняття з мілини фото: АМПУ

Уже завершено "зачисні роботи з видалення нафто-масляних забруднень з використанням скиммера Lamor LPP 6HA / C75 танку №15, підготовчі роботи з лівого борту в районі шірстречного пояса для забезпечення можливості монтажу перекидальних пристроїв (триніг)".

На місце операції підняття танкера поставлено додаткове обладнання (дизельний компресор, насос, ресивер, шланги та інше), ведеться обробка водної поверхні препаратом Еконадін для запобігання забрудненню моря, підсумували в АМПУ.

Як повідомляв Укрінформ, ДП АМПУ 10 серпня підписало договір з компаніями ТОВ "Краншип" і ТОВ "Бруклін-Київ" на проведення операції з підйому танкера Delfi. Однак відразу приступити до виконання робіт фахівці не змогли через погодні умови - висоту хвиль до півтора метра.

У ніч на 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, який знаходився в акваторії порту "Південний". Біля узбережжя Одеси судно лягло на мілину, членів екіпажу евакуювали. З танкера стався витік нафтопродуктів.

Власник судна повинен був до 31 березня 2020 року вжити заходів щодо підйому затонулого танкера, проте так цього і не зробив.

25 липня друга спроба компанії-підрядника Smart Marine Concept зняти з мілини танкер Delfi завершилася невдачею - не витримав і лопнув сталевий канат, за допомогою якого один з буксирів намагався зрушити судно. Голова Одеської ОДА Максим Куций просив уряд надати повноваження АМПУ примусово забрати танкер за спрощеною процедурою.

26 липня проблема з затонулим танкером Delfi визначена як надзвичайна ситуація місцевого рівня.

фото: АМПУ