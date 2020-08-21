У кількох працівників Чернівецької ОДА підтвердили COVID-19

Кілька працівників Чернівецької обласної адміністрації лікуються від COVID-19.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

"Справді, у нас є кілька працівників обласної адміністрації, в яких підтвердили COVID-19. Вони наразі лікуються на самоізоляції. Але спалаху хвороби в адміністрації немає. Ми працюємо у звичному режимі", - сказала Гусак.

Кількість працівників обласної адміністрації, які інфікувалися коронавірусом, та з яких вони структурних підрозділів, наразі не називають.

"Ми не маємо права розголошувати персональні дані. Працівники самостійно можуть вирішувати, чи розголошувати про їхню хворобу. Подальша робота обласної адміністрації від цього не змінюється. Адже згідно з постановою Кабміну контактні особи, які виконують повноваження органів державної влади і протидіють поширенню COVID-19, не повинні іти у самоізоляцію", - стверджує Гусак.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 21 серпня лабораторно підтвердили 100 643 випадки COVID-19, із них за добу – 2 106.

У Чернівецькій області зафіксовано 8 505 інфікованих коронавірусом. Із них 5764 пацієнти одужали, а 249 осіб померли.