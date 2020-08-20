Реконструкцію мосту через Чортомлик на Дніпропетровщині проведуть удвічі швидше

Реконструкцію мосту через річку Чортомлик у Нікопольському районі на Дніпропетровщині проведуть за удвічі коротший термін.

Як передає Укрінформ, про це заступник начальника Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев повідомив на пресконференції.

“Згідно з експертного звіту термін відновлення штучних споруд становить 13,8 місяців, а завдяки проведенням Службою автодоріг переговорної процедури терміни реалізації проєкту будуть суттєво зменшені - до 6 місяців. Роботи з реконструкції розпочнуться після 25 серпня, орієнтовне завершення робіт 25 січня 2021 року”, - сказав Коломійцев.

Він розповів, що Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області було прийнято рішення про укладення договору по скороченій переговорній процедурі для того, щоб швидше подолати наслідки обвалу мосту, адже понтонно-мостова переправа, яку тимчасово звели поряд зі зруйнованим мостом, не призначена для експлуатації у зимовий період.

Службою автодоріг проведено переговорну процедуру з двома кампаніями, що мають відповідний досвід в будівництві мостів - ТОВ «Онур Конструкціон» та ТОВ «Мостобудівельний загін 112». Договір на реконструкцію мосту укладено з «Онур Конструкціон», яка запропонувала найменшу ціну – 488,4 млн грн.

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За словами Коломійцева, наразі проєктна документація пройшла державну експертизу. Кошторисна вартість згідно проєкту склала 540 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, 20 травня у с. Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області під час руху перевантаженого автомобіля (вагою 37 т) відбулося руйнування секції мосту через р. Чортомлик. Для відновлення проїзду поруч із зруйнованим мостом влаштовано тимчасову понтонну переправу. Рух здійснюється в реверсному режимі.