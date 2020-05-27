На Дніпропетровщині військові понтонери Командування Сил підтримки ЗСУ звели переправу, яка тимчасово замінить зруйнований міст через Олексіївську затоку Каховського водосховища.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«У Дніпропетровській області військові понтонери Командування Сил підтримки навели переправу, яка тимчасово замінить зруйнований міст через Олексіївську затоку Каховського водосховища. Військовослужбовці понтонно-мостового полку Командування Сил підтримки на відмінно впоралися з поставленою задачею», – йдеться в повідомленні.

На Дніпропетровщині військові встановили понтонну переправу біля зруйнованого мосту / Фото: Дмитрий Смольенко, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, 26 травня на Дніпропетровщині військові почали встановлювати понтонну переправу, що тимчасово замінить зруйнований міст.

Колона військових з Одеської області, подолавши 500 км, дісталася Дніпропетровщини, і в селі Олексіївка Нікопольського району розпочала роботи зі зведення понтонної переправи біля зруйнованого мосту через річку Чортомлик. Це тимчасовий понтонний міст вантажопідйомністю 60 тонн. Для виконання робіт по наведенню мосту прибуло 40 одиниць військової техніки та понад 50 осіб особового складу.

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Олексіївський міст обвалився 20 травня, коли на нього заїхала перенавантажена фура загальною вагою близько 37 тонн. Водій не постраждав. В поліції відкрили три кримінальні провадження (ч. 1 ст. 367 (службова недбалість), ч. 1 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) та ч.1 ст.291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України).

Міст збудований у 1955 році, останнім часом перебував у аварійному стані, він знаходиться на балансі Служби автомобільних доріг в Дніпропетровській області й є частиною автомобільної дороги Н-23.