Військові випробували понтонну переправу біля зруйнованого мосту на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області пройшли випробування переправи, яку військові 808-го понтонно-мостового полку встановили біля зруйнованого мосту.

Відео випробування оприлюднив у Facebook Укравтодор.

"Випробування встановленої понтонної переправи поруч із зруйнованим мостом на дорозі Н-23 у селі Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області", - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, колона військових приїхала до Нікопольського району з Одеської області. Менш ніж за добу вони збудували тимчасову переправу завдовжки близько 160 метрів та вантажністю 60 тонн.

Олексіївський міст обвалився 20 травня, коли на нього заїхала надміру навантажена фура загальною вагою близько 37 тонн. Водій не постраждав. У поліції відкрили три кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість), ч. 1 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) та ч.1 ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України.

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Міст, збудований у 1955 році, останнім часом був в аварійному стані. Він перебуває на балансі Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області та є частиною автодороги Н-23.