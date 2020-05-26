За добу замість олексіївського моста збудують переправу

На Дніпропетровщині військові почали встановлювати понтонну переправу, що тимчасово замінить зруйнований міст

Колона військових із Одеської області дісталася Дніпропетровщини, і там у селі Олексіївка Нікопольського району розпочалися роботи зі зведення понтонної переправи біля зруйнованого мосту через річку Чортомлик. Військові їхали півтори доби.



Кореспонденти Укрінформу побували на місці події перед самісіньким стартом будівельних робіт.

"О 9-й годині (26 травня – авт.) військові починають розгортання своєї бригади. План дій чітко визначити не можна, бо для них ті умови, які є тут – нестандартні. Сказали, що всі рішення будуть прийматися у процесі початку виконання робіт. Це буде тимчасовий понтонний міст вантажопідйомністю 60 тонн, але є обмеження по навантаженню на вісь. Будуватимуть переправу близько доби", – прокоментував начальник відділу якості, технічного контролю та нових технологій Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Артем Хижняк.

Спеціально для будівництва переправи викликали 808-й понтонно-мостовий полк. Колона із 40 одиниць техніки вирушила з міста Білгород-Дністровськ до Дніпропетровської області вранці 24 травня. Облаштування понтонного моста мало розпочатись в понеділок у другій половині дня. Так написав на своїй сторінці у Facebook голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

Ми приїхали в Олексіївку близько другої години, проте з'ясувалось, що колона військових ще навіть не доїхала до Херсонщини. У Службі автодоріг прогнозували, що техніка має бути на місці о 15:00, потім сказали, що чекають о 17:00, ще трохи згодом – о 19:00.

Кількадесят важких вантажівок, зокрема і КрАЗ-256, яким понад 30 років, мають обмежену швидкість, тож колона рухалась доволі повільно. До пункту призначення військові їхали півтори доби та дістались до Олексіївки 25 травня вже після 20:00.

Тим часом будівельна компанія "Автомагістраль Південь" облаштовувала під'їзди до майбутньої понтонної переправи. На місці також працювали енергетики. Всі роботи проходили під "пильним наглядом" мешканців села, які час від часу навідувались на будівельний майданчик.

У неофіційній розмові шляховики сказали журналістам, що міст уже давно був в аварійному стані, але замість ремонту тут лише зменшували навантаження, яке він здатен витримати, та "латали" дорожнє покриття. Врешті-решт, 65-річна споруда не витримала.

"Міст побудували у 1955 році. Його довжина 152 метри. Він перебував у "четвертому експлуатаційному стані" – це говорить про те, що він обмежено придатний до експлуатації. Капітальний ремонт мосту не проводився, лише в 2017 році було проведено експертне обстеження даної споруди", – говорить Артем Хижняк.

За його словами, ремонтувати міст у 2020 році також не планували. Принаймні гроші на це в Укравтодорі не виділяли (міст – на балансі Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області й є частиною траси національного значення Н-23).

Поки військові та дорожники будують переправу, дачники і мешканці кількох сіл, наприклад Покровського, можуть потрапити на інший берег річки Чортомлик лише пішки. Для цього їм потрібно йти по коліях через залізничний міст.

З обох боків цього мосту цілодобово чергують співробітники Придніпровської залізниці.

"Як тільки-но відчуєте, що міст починає вібрувати чи дрижати, то швидко заходьте "в карман", значить, що потяг десь близько", – каже нам один із залізничників.

За кілька годин, упродовж яких ми знімали на аварійній ділянці, тут проїхало близько десятка вантажних локомотивів.

Рух через міст, що є частиною траси Н-23 Кропивницький–Кривий Ріг–Запоріжжя, наразі закрито, на в'їзді чергує поліція. У Службі автомобільних доріг Дніпропетровської області визначено маршрут об'їзду та розроблено відповідну схему. У відомстві кажуть, що конструкція, довжиною понад 20 метрів, обвалилась, скоріш за все, через недотримання водієм швидкісного режиму і знаків обмеження, встановлених на в'їзді на міст. Проте, конкретні висновки можна буде зробити лише після обстеження. Цим займається науково-дослідний інститут.

Міст обвалився 20 травня, коли на нього заїхала фура, що перевозила металеві труби. Водій вантажівки, як припускають, проігнорував дорожній знак, що забороняє проїзд техніки, важчої за 10 тонн. Як встановили правоохоронці, фура мала вагу 15 т та везла вантаж 20 т, це було підтверджено документами, вилученими у водія.

У результаті обвалу фура частково опинилась у воді, водій не постраждав. Вантажівку дістали за допомогою плавучого крана “Нікопольського річкового порту”. Операція з підняття великогабаритного автомобіля тривала кілька днів.

У поліції тим часом відкрили одразу три кримінальні провадження (ч.1 ст. 367 (службова недбалість), ч.1 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) та ч.1 ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України).

Олексіївський міст став знаменитим після того, як про аварійну ситуацію на ньому розповіли під час пресконференції президента Володимира Зеленського. На ній Зеленський заявив, що в межах програми "Велике будівництво" необхідно знайти 3 млрд доларів для будівництва мостів в Україні.

Ольга Звонарьова, Олексіївка

Фото Дмитра Смольєнка