Усім головам ОДА доручили особисто перевірити школи до 1 вересня
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.
«Ви маєте все зробити швидко, але головне — якісно. І ще раз наголошую: об’єкт вважатиметься повністю готовим тільки після остаточного завершення будівельних робіт, підготовки всієї необхідної документації для введення в експлуатацію та верифікації з Мінрегіоном», — акцентував Чернишов.
Міністр повідомив, що найближчим часом планує оглянути стан готовності шкіл під час робочої поїздки до Чернігівської та Сумської області.
За словами Чернишова, завдяки програмі "Велике будівництво" в Україні з’явиться 7 тисяч нових місць у школах, а 27 тисяч школярів матимуть можливість навчатися у покращених умовах. Загалом до кінця року заплановано відкрити близько 100 шкіл, які відбудовують, ремонтують або реконструюють в рамках програми «Велике будівництво».
Як повідомляв Укрінформ, національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2020 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. З 1 березня 2020 року, в межах проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах цього року — зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.