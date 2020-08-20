Усім головам ОДА доручили особисто перевірити школи до 1 вересня

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов доручив головам обласних державних адміністрацій особисто проінспектувати школи до нового навчального року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

«Ви маєте все зробити швидко, але головне — якісно. І ще раз наголошую: об’єкт вважатиметься повністю готовим тільки після остаточного завершення будівельних робіт, підготовки всієї необхідної документації для введення в експлуатацію та верифікації з Мінрегіоном», — акцентував Чернишов.

Міністр повідомив, що найближчим часом планує оглянути стан готовності шкіл під час робочої поїздки до Чернігівської та Сумської області.

За словами Чернишова, завдяки програмі "Велике будівництво" в Україні з’явиться 7 тисяч нових місць у школах, а 27 тисяч школярів матимуть можливість навчатися у покращених умовах. Загалом до кінця року заплановано відкрити близько 100 шкіл, які відбудовують, ремонтують або реконструюють в рамках програми «Велике будівництво».

Як повідомляв Укрінформ, національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2020 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. З 1 березня 2020 року, в межах проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах цього року — зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.