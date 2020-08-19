"Слуга народу" визначила кандидата у мери Житомира

Укрінформ
Кандидатом у мери Житомира від партії "Слуга народу" буде 41-річний ректор державного університету "Житомирська політехніка" Віктор Євдокимов.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє "Слуга народу Житомир".

"Слуга Народу" визначилася з кандидатом на пост мера Житомира – Віктор Євдокимов", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Євдокимов у 2011 році здобув науковий ступінь доктора економічних наук зі спеціальності "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)". Він є асоційованим членом Інституту фінансових бухгалтерів Великої Британії (IFA). Впродовж 2016-2017 років проходив навчання та отримав сертифікати Інституту фінансових бухгалтерів Великої Британії (IFA) з курсу "Стратегічний менеджмент", "Внутрішній аудит", "Міжнародні стандарти фінансової звітності", "Фінансовий менеджмент", "Професійна етика".

У 2016 році Євдокимов став ректором Житомирського державного технологічного університету, який згодом перейменували у Житомирську політехніку.

У лютому цього року Євдокимов очолив обласну організацію партії "Наш край".

Його політична реклама із написом "Вибір, що змінює все" з’явилася на вулицях міста на початку цього місяця.

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