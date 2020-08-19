Президент збирається на Херсонщину, ОДА обіцяє журналістам акредитацію

Президент Володимир Зеленський найближчим часом відвідає Херсонську область, і в облдержадміністрації запевняють, що умови акредитації для ЗМІ оприлюднять на офіційному сайті.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це 19 серпня у ході онлайн-звіту роботи за тиждень повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

"Почати хочу з того, що найближчим часом з робочим візитом Херсонщину відвідає Президент України Володимир Зеленський. Наразі програма робочого візиту узгоджується", - зазначив Гусєв.

Він підкреслив, що умови акредитації для представників ЗМІ можна буде дізнатися на офіційному сайті ОДА та на сторінці у Фейсбуці.

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Як повідомлялось, у червні 2020 року місцеві ЗМІ влаштували флешмоб після того, як їх не акредитували на зустріч з Президентом. Вони ставили новини без тексту або вигадували текст і доповнювали його малюнками замість світлин з подій.