Прикордонники не дали вивезти з України тепловізори на пів мільйона гривень

Прикордонники не дали вивезти з України тепловізори на пів мільйона гривень

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Укрінформ
У порту Одеси прикордонники перешкодили спробі іноземця вивезти з України тепловізори вартістю пів мільйона гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

“У ніч проти 18 серпня для проходження прикордонного контролю в Чорноморський порт легковиком грузинської реєстрації прибув громадянин Узбекистану. У результаті спільного з митниками огляду його автомобіля, прикордонники Одеського загону виявили 4 тепловізійні приціли та елементи живлення до приладів нічного бачення, а також кріплення до зброї”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що іноземець мав намір теплоходом дістатися Туреччини. Оптико-електронні прилади та аксесуари до них він старанно приховав за обшивкою задніх дверцят авто.

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Виявлені спеціальні засоби на загальну суму близько 500 тисяч гривень та автомобіль вартістю 90 тисяч гривень вилучено до рішення суду.

Фото: dpsu.gov.ua

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