Прикордонники не дали вивезти з України тепловізори на пів мільйона гривень

У порту Одеси прикордонники перешкодили спробі іноземця вивезти з України тепловізори вартістю пів мільйона гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

“У ніч проти 18 серпня для проходження прикордонного контролю в Чорноморський порт легковиком грузинської реєстрації прибув громадянин Узбекистану. У результаті спільного з митниками огляду його автомобіля, прикордонники Одеського загону виявили 4 тепловізійні приціли та елементи живлення до приладів нічного бачення, а також кріплення до зброї”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що іноземець мав намір теплоходом дістатися Туреччини. Оптико-електронні прилади та аксесуари до них він старанно приховав за обшивкою задніх дверцят авто.

Виявлені спеціальні засоби на загальну суму близько 500 тисяч гривень та автомобіль вартістю 90 тисяч гривень вилучено до рішення суду.

Фото: dpsu.gov.ua