У Миколаєві "замінували" морський порт

У Корабельному районі Миколаєва правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування спеціалізованого морського порту «НікаТера».

Про це передає Укрінформ з посиланням на відділ комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

«18 серпня до поліції надійшло повідомлення про те, що у Корабельному районі обласного центру заміновано термінал морського спеціалізованого порту «НікаТера», - йдеться у повідомленні.

У порт прибули слідчо-оперативна група Корабельного відділу поліції, працівники вибухотехнічної служби та кінологи зі службовими собаками, а також усі служби екстреного виклику. Триває обстеження приміщень на наявність вибухових пристроїв.

Поліція також встановлює особу, яка повідомила про замінування. Найближчим часом події буде надана правова кваліфікація.