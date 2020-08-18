На Львівщині Renault зіткнувся із рейсовим автобусом, є загибла і травмовані

У Сколівському районі Львівської області внаслідок зіткнення іномарки з рейсовим автобусом одна особа загинула, двох травмовано.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУ ДСНС України у Львівській області.

“17 серпня о 08:01 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що поблизу с. Нагірне Сколівського району відбулося зіткнення автомобіля Renault Scenic та рейсового автобуса “ЕТАЛОН”. На місце події було негайно направлено пожежно-рятувальне відділення 24-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Сколе, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ДТП загинула пасажирка автомобіля Renault Scenic, 1961 року народження. Травмовано водія автомобіля Renault Scenic, 1957 року народження та пасажирку, 1961 року народження, яких було госпіталізовано в Сколівську центральну районну лікарню.

Пожежно-рятувальним відділенням проводилися роботи з деблокування водія автомобіля Renault Scenic та відключення акумуляторних батарей.

Фото: lv.dsns.gov.ua