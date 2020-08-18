На Донеччині затримали жінку, яка хотіла за 400 тисяч продати новонародженого сина

Правоохоронці затримали у Донецькій області жінку, яка намагалася продати за 400 тис. грн власну новонароджену дитину.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Прокуратурою Донецької області спільно зі співробітниками Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Головного управління Нацполіції в Донецькій області викрито мешканку м. Маріуполя, яка намагалась продати свою новонароджену дитину (ч. 3 ст. 149 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, жінка не перебувала на медичному обліку як майбутня породілля, оскільки не планувала залишати у сім'ї новонароджену дитину. Упродовж двох місяців вона підшукувала потенційних клієнтів для продажу хлопчика за 400 тис. грн.

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"Під час отримання грошових коштів її затримали правоохоронці. Немовля передано під нагляд лікарів до міської дитячої лікарні", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру та обрання запобіжного заходу.