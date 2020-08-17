На Тернопільщині завершили ремонт ділянки автошляху М-19

Облаштування 14-кілометрового відрізка автошляху М-19 від Тернополя до межі із Рівненською областю завершено на околицях райцентру Кременець.

По це повідомляє Укрінформ із посиланням на Службу автомобільних доріг Тернопільської області.

Напередодні було завершено облаштування останніх метрів верхнього шару з щебенево-мастикового асфальтобетону, завтовшки 5 см, на 14-кілометровому відрізка автошляху М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече. Об’їзна навколо Кременця — це останній відрізок дороги М-19 від Тернополя до кордону з Рівненською областю, який оновлюють у 2020 році в рамках проєкту «Велике будівництво».

Сьогодні на відрізку влаштовують тротуари. Заплановане нанесення розмітки, встановлення світлофорного об'єкта та підключення нової системи освітлення у межах населених пунктів.

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Упродовж цього року в Тернопільській області передбачено ремонт 146,5 км автошляху М-19.

Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в межах проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: oda.te.gov.ua