На Тернопільщині завершили ремонт ділянки автошляху М-19
По це повідомляє Укрінформ із посиланням на Службу автомобільних доріг Тернопільської області.
Напередодні було завершено облаштування останніх метрів верхнього шару з щебенево-мастикового асфальтобетону, завтовшки 5 см, на 14-кілометровому відрізка автошляху М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече. Об’їзна навколо Кременця — це останній відрізок дороги М-19 від Тернополя до кордону з Рівненською областю, який оновлюють у 2020 році в рамках проєкту «Велике будівництво».
Сьогодні на відрізку влаштовують тротуари. Заплановане нанесення розмітки, встановлення світлофорного об'єкта та підключення нової системи освітлення у межах населених пунктів.
Упродовж цього року в Тернопільській області передбачено ремонт 146,5 км автошляху М-19.
Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в межах проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.
Фото: oda.te.gov.ua