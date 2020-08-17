На Вінниччині матір посадила на ланцюг 14-річну доньку

У Вінницькій області поліція розпочала слідство щодо дій матері, яка прив’язала ланцюгом доньку у будинку.

Як передає Укрінформ, про це інформує відділ комунікації поліції Вінницької області.

«Повідомлення про злочин до Чечельницького відділення поліції надійшло 15 серпня. На лінію 102 зателефонувала 14-річна дівчина та розповіла, що мати вчиняє відносно неї насильство. За адресою виїхали ювенальні поліцейські та слідчо-оперативна група. Як з’ясувалося, 30-річна жінка після конфлікту з донькою за допомогою ланцюга, ошийника та навісного замка прив’язала її в будинку», - йдеться у повідомленні.

У такому стані дівчина провела дві години й після того, як жінка відв’язала доньку, остання звернулась в поліцію за допомогою.

Як пояснила поліцейським матір дівчини, у такий спосіб вона намагалася «перевиховати» доньку, яка нібито постійно втікає з дому та відмовляється допомагати по господарству. Працівники ювенальної превенції та соцслужби вивчатимуть ситуацію в родині.

Дії жінки кваліфікуються слідством за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) ККУ.

Проводиться досудове розслідування.