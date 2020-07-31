На Миколаївщині доглядальники прикували дідуся ланцюгом на подвір'ї

На Миколаївщині доглядальники прикували дідуся ланцюгом на подвір'ї

Укрінформ
На Миколаївщині подружжя, яке взялося доглядати 75-річного дідуся, прикувало старенького ланцюгом на подвір’ї.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції України в Миколаївській області.

«До Єланецького відділення поліції надійшло повідомлення від голови однієї з сільських рад про те, що у соціальній мережі вона переглянула відеоролик, на кадрах якого побачила чоловіка з ланцюгами на ногах. У старенькому заявниця впізнала місцевого мешканця», - йдеться у повідомленні.

На місці події правоохоронці з’ясували, що 75-річного чоловіка, якого 10 років тому взяла доглядати подружня пара, прикували залізним ланцюгом у дворі.

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Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Наразі чоловік звільнений, поліцейські встановлюють всі обставини події. Триває слідство.

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