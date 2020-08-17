У Харкові затримали зловмисника, який завдав ножове поранення таксисту

У Харкові затримано чоловіка, який завдав ножове поранення таксисту.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Зазначається, що 37-річного чоловіка, який ножем поранив знайомого таксиста, затримали. Речові докази вилучено. Слідчим розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання правопорушнику запобіжного заходу. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

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Пресслужба поліції інформує, що 15 серпня близько 18:50 до лікарні у Немишлянському районі звернувся 51-річний харків’янин з ножовим пораненням шиї. Постраждалого відразу госпіталізували та відправили на операцію у неконтактному стані.

За адресою терміново виїхала слідчо-оперативна група Немишлянського відділу поліції.

Поліціянти провели огляд транспортного засобу постраждалого, опитали свідків та встановили, що поранення чоловік отримав в ході конфлікту зі своїм знайомим. Знаходячись в салоні транспортного засобу, зловмисник вдарив потерпілого розкладним ножем у шию.

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Як розповіли кореспонденту Укрінформу в приймальному відділенні медкомплексу в 602-му мікрорайоні Харкова, пораненого прооперували, його стан тяжкий. Таксист, отримавши ножове поранення шийної артерії, затиснув рану рукою і самостійно доїхав до лікарні. Зараз він в реанімації.