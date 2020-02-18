У Києві іноземці побили таксиста і вкрали авто

Столичні правоохоронці затримали двох іноземців, які побили таксиста і заволоділи його грішми, автомобілем і мобільними телефонами.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

"До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшла інформація про те, що на вулиці Борщагівській невідомі побили та заволоділи автомобілем таксиста. На місце події виїхали екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група районного управління поліції та лікарі", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що потерпілий приїхав на виклик, припаркував авто та вийшов на вулицю чекати клієнта, і у цей момент до нього ззаду підбігли незнайомці, повалили на землю та почали бити. Після цього правопорушники сіли в його автомобіль та поїхали.

Зазначається, що 46-річного чоловіка госпіталізували до медзакладу для надання необхідної допомоги. За попереднім висновком лікарів, у чоловіка перелом стегнової кістки.

Читайте також: Поліція розповіла про викрадачку немовляти на Київщині

У ході відпрацювання отриманої інформації правоохоронці розшукали авто потерпілого, а також осіб, причетних до скоєння цього злочину.

Фігурантів затримали у порядку ст. 208 КПК України. Ними виявились 22-річні уродженці іншої держави, які раніше до кримінальної відповідальності не притягувались.

Слідчий відділ Солом’янського управління поліції розпочав кримінальні провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) та ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна.