Поліція розповіла про викрадачку немовляти на Київщині

Жінка, що викрадала дитину на Київщині, була в АТО, де отримала контузію.

Про це на брифінгу повідомив начальник поліції Ірпеня Олег Петренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо цієї особи. З'ясувалося, що вона 1993 року народження, сама проживала в Бердичеві. Також однією з важливих деталей є те, що вона навчалася в одному з коледжів, а саме - на виховательку. З'ясовано й те, що жінка перебувала в зоні АТО в одному з добровольчих батальйонів та отримала контузію", - сказав Петренко.

За його словами, після отримання контузії вона переїхала проживати в один із житлових комплексів Києво-Святошинського району, де познайомилася з молодим чоловіком, який, попередньо, наразі відбуває покарання в місцях позбавлення волі.

Від цього чоловіка жінка завагітніла, за її словами, але склалися так обставини, що вагітність була перервана, і, як повідомила сама викрадачка, дітей після цього вона мати не могла.

"І все ж, вона поставила перед собою мету, щоб в неї була своя дитина. Вона на три місяці пішла проживати в хостел, додалася в ряд груп щодо допомоги молодим мамам. На наше бачення, вивчала обставини і виношувала певні наміри заволодіти чиєюсь дитиною", - зазначив Петренко.

Він також розповів деталі цього інциденту.

Читайте також: Викрадене під Києвом немовля знайшли

Так, поліція після повідомлення про подію і після того, як отримала інформацію від матері дитини про обставини події, отримала ще й інформацію щодо трьох транспортних засобів, в яких могла рухатися викрадачка.

Після цього було введено план-перехоплення, згодом було зупинено автомобіль, який за зовнішніми ознаками підпадав під орієнтування.

Під час спілкування водій надав пояснення, що працює таксистом, і йому надійшло замовлення від дівчини приїхати в Коцюбинське, потім до нього підійшла жінка з дитиною і повідомила, що це її дитина.

Таксист, за словами начальника поліції Ірпеня, вказав на місце, де висадив жінку з дитиною.

Поліцейські після цього провели низку оперативно-розшукових заходів, зокрема, почали проводити поквартирний обхід у одному з житлових комплексів Києво-Святошинського району.

"Зайшовши в одну з квартир, оперативний працівник Ірпінського відділу поліції побачив, що там знаходиться молода дівчина і немовля, приблизно тримісячного віку, задав питання. Дівчина, яка перебувала біля немовляти, відразу повідомила, що це її дитина, і нікому вона не збирається її віддавати. Поводилася підозріло, на що працівники поліції одразу звернули увагу, привезли на місце події матір. З'ясувалося, що це та дитина, яку розшукували", - розповів Петренко.

Мати дитини, яку викрадали на Київщині, Олена, повідомила, що із викрадачкою була знайома на момент інциденту добу.

Мати дитини також уточнила, що при знайомстві жінка сказала, що вона є волонтером і хоче допомогти одній її знайомій, тому що сама є мамою і розуміє, як це важко.

Олена уточнила, що викрадачка потім вибачилася перед нею.

"Сказала, що взяла її тимчасово, нібито позичила, а потім хотіла повернути. Але розумієте, там (у квартирі викрадачки - ред.) стояли і коляска, і ліжечко, все стояло. Я не знаю, мені здається, вона не хотіла віддавати дитину", - зазначила мати.

Наразі жінка дає правдиві покази, уточнив поліцейський.

За його словами, водій наразі - свідок у справі, а от викрадачці дитини загрожує відповідальність до 5 років позбавлення волі.

Про місце та час засідання щодо обрання запобіжного заходу поліція повідомить додатково.