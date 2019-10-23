Викрадене під Києвом немовля знайшли

Поліція знайшла немовля, викрадене у середу у смт Коцюбинське. Викрадачку дитини також затримали.

Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.

"Особу викрадачки встановили та затримали у Софіївській Борщагівці в ході оперативно-розшукових дій. Дитина жива і неушкоджена, в подальшому її оглянуть медики", - йдеться у повідомленні.

Фото: поліція Київської області

Тривають слідчі дії, поліцейські встановлюють причини викрадення.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) ККУ.

Як повідомлялося, у смт. Коцюбинське невідома жінка викрала хлопчика в матері та повезла на авто в невідомому напрямку. На Київщині та у столиці було введено план-перехоплення.