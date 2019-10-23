Поліція знайшла автомобіль, на якому викрали немовля на Київщині
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Укрінформ
Правоохоронці знайшли легкове авто, на якому викрали дитину в смт Коцюбинське на Київщині.
Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.
"О 15:20 дано відбій по поліцейському плану-перехоплення. Авто по орієнтуванню зупинила патрульна поліція Києва. Нині водій дає покази слідчим", - йдеться у повідомленні.
Кримінальна поліція Київщини проводить невідкладні пошукові заходи для встановлення місцезнаходження викрадачки та малюка.
Як повідомлялося, у смт. Коцюбинське невідома жінка викрала хлопчика в матері та повезла на авто в невідомому напрямку. На Київщині та у столиці було введено план-перехоплення.
Фото: Facebook поліції Київської області