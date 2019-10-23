На Дніпропетровщині всю ніч шукали 2-річну дитину

На Дніпропетровщині всю ніч шукали 2-річного хлопчика. Зусиллями поліції та волонтерів Романа знайшли у лісосмузі поблизу села.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

“Повідомлення про зникнення дитини надійшло до поліції ввечері 22 жовтня. Після понад 10 годин пошуків на дні ярка дитину помітив поліцейський карного розшуку. Скоріше за все, хлопчик впав у западину та самостійно вибратися не зміг. Зараз маленького Романчика везуть до лікарні. Його життю нічого не загрожує”, - йдеться в повідомленні.

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Для пошуку дитини було створено оперативний штаб та розгорнута масштабна розшукова операція, якою безпосередньо на місці керував начальник ГУНП в Дніпропетровській області Володимир Огурченко.

Для обстеження прилеглої території на місце прибули 50 поліцейських обласної та районної поліції, у тому числі кінологи зі службовими собаками, 150 курсантів університету внутрішніх справ, 100 військовослужбовців Нацгвардії, волонтери та місцеві жителі. Також були залучені водолази, проведена аеророзвідка території.

Фото: Нацполіції