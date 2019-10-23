Під Києвом викрали тримісячне немовля — оголосили план "Перехоплення"

У смт. Коцюбинське, що на Київщині, невідома жінка викрала хлопчика в матері та повезла на авто в невідомому напрямку, введено план "Перехоплення".

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

“Сьогодні у смт. Коцюбинське невідома жінка викрала хлопчика в матері та повезла на авто в невідомому напрямку. Як відомо, одинока мати напередодні познайомилася із, нібито, волонтерами, які запропонували обміняти дитячі речі. Не вбачаючи небезпеки, жінка дала потримати дитину зловмисниці, яка раптово схопила хлопчика і втікла на легковику срібного кольору”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що викрадачка із чорним волоссям, в окулярах, була одягнена у жилетку синього кольору і джинси. Нині зловмисницю розшукує поліція, в регіоні введено план-перехоплення.