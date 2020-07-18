На вулиці Вишгородській у Києві між пасажиром і водієм таксі стався конфлікт зі стріляниною. Внаслідок інциденту таксист зазнав поранення.

Про це повідомляє "Київ оперативний".

За словами таксиста, він привіз пасажира за адресою, але той не заплатив повну суму, жбурнув у нього абрикоси та вдарив ногою дверцята машини. Водій вийшов до пасажира, який почав стріляти.

У Києві пасажир підстрелив таксиста/Фото: Киев Оперативный

"Одна куля влучила під лопатку. Попри поранення, таксист зміг затримати нападника, а також викликати патрульну поліцію, співробітникам якої й передав чоловіка. Таксиста госпіталізували, на місці події працюють правоохоронці", - зазначається у повідомленні.

Інформації про подію на сайті Патрульної поліції Києва наразі немає.

Фото: Киев Оперативный