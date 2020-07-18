У Херсоні затримали стрільця, який поранив підлітка

У Херсоні поліцейські упродовж доби затримали зловмисника, який спричинив кульове поранення 17-річному хлопцю.

Про це повідомляє сайт ГУ Нацполіції в Херсонській області.

«У Херсоні поліцейські упродовж доби затримали зловмисника, що спричинив кульове поранення 17-річному хлопцю», - інформують у поліції.

Повідомлення про херсонця з кульовим пораненням шиї надійшло у поліцію з дитячої обласної лікарні.

На місці події поліцейські з’ясували, що близько 20:00 неповнолітній разом із товаришем виносив сміття на вулиці, раптом відчув біль у шиї. Поліцейські встановили, що невідомий з пневматичної зброї здійснив постріл, у результаті чого куля влучила у шию 17-річному хлопцю.

Як повідомив начальник Управління карного розшуку обласного главку поліції Денис Карімов, поліцейські опитали можливих свідків події, провели подворові обходи. При огляді місця події вирахували траєкторію польоту кулі. У подальшому за цим напрямком на вентиляційній металевій трубі виявили вхідні кульові отвори, які, ймовірно, утворилися від пристрілювання пневматичної зброї. Крім того, на землі знайшли пневматичну кулю, ідентичну тій, що видалили з шиї постраждалого.

Поліцейські встановили особи тих, хто проживають у багатоповерхівці, вікна та балкони, яких виходять на зону обстрілу. Також поліцейським стало відомо, що нещодавно один із жителів багатоповерхівки придбав опричний приціл для пістолета. Підозрюваним виявився 66-річний херсонець, який мав у власності пневматичний пістолет «Флобер».

Поліцейським чоловік пояснив, що в той вечір здійснював постріли з пістолета. Як мішень обрав вентиляційну трубу на даху будинку. У хлопця влучив випадково.

Наразі стрільцю повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 КК України. Чоловіку може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Пневматичну зброю, приціл та кулі до неї вилучено. Призначено ряд експертиз. Слідство триває.