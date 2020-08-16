На Дніпрі рятувальники зняли з мілини яхту з двома людьми

У Синельниківському районі Дніпропетровської області на Дніпрі, поблизу острова Малий Махортет, рятувальники зняли з мілини яхту з двома людьми.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Співробітниками ДСНС за допомогою рятувальної мотузки судно відбуксоване на відкриту воду та самостійно продовжило рух. Врятовано двох чоловіків 1946 та 1953 року народження", - поінформували у відомстві.

Там уточнили, що до операції залучалися три чоловіка особового складу та човен «Колібрі» обласного управління ДСНС.