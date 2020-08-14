Зеленський звільнив голів райдержадміністрацій у двох областях

Президент Володимир Зеленський звільнив голів двох районних державних адміністрацій у Полтавській та Черкаській областях і призначив одного голову РДА на Сумщині.

Тексти відповідних розпоряджеь опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ. Зокрема, Олександра Циганенка звільнено з посади голови Лубенської райдержадміністрації Полтавської області, а Владислава Гончаревського - з посади голови Звенигородської райдержадміністрації Черкаської області. У документах зазначається, що посадовців звільнено згідно з поданими ними заявами. Читайте також: Зеленський підписав закони щодо патентів, винаходів та інтелектуальної власності Водночас глава держави призначив Віктора Химича на посаду голови Лебединської районної державної адміністрації Сумської області.