Зеленський звільнив голів райдержадміністрацій у двох областях

Зеленський звільнив голів райдержадміністрацій у двох областях

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив голів двох районних державних адміністрацій у Полтавській та Черкаській областях і призначив одного голову РДА на Сумщині.

Тексти відповідних розпоряджеь опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, Олександра Циганенка звільнено з посади голови Лубенської райдержадміністрації Полтавської області, а Владислава Гончаревського - з посади голови Звенигородської райдержадміністрації Черкаської області. У документах зазначається, що посадовців звільнено згідно з поданими ними заявами.

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Водночас глава держави призначив Віктора Химича на посаду голови Лебединської районної державної адміністрації Сумської області.

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