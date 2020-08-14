Синоптики обіцяють сьогодні до +24°, без опадів

В Україні сьогодні опадів не прогнозується, лише в Харківській і Луганській областях вдень місцями пройде невеликий дощ.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

Температура вдень 19-24°, у південній частині та на Закарпатті вдень 24-29°.

"14 серпня мінлива хмарність. Без опадів, лише в Харківській і Луганській областях вдень місцями невеликий дощ. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вдень 19-24°; у південній частині та на Закарпатті вдень 24-29°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та Київській області 14 серпня збережеться мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вдень 21-23°; по області вдень 19-24°.