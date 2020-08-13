На вихідні синоптики дали “комфортний” прогноз

У вихідні дні, 15-16 серпня, в Україні також без опадів, лише в Карпатському регіоні вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

“Температура вночі 8-13°, на Закарпатті та узбережжі морів до 18°; вдень 19-24°, у західних областях та південній частині країни, 16 серпня в Україні, крім сходу, 23-28°”, - йдеться в повідомленні.

14 серпня мінлива хмарність. Без опадів, лише в Харківській і Луганській областях вдень місцями невеликий дощ. Вітер переважно північний, 5-10 м/с”.

Температура вночі становитиме 7-12°, вдень 19-24°; у південній частині та на Закарпатті вночі 12-17°, вдень 24-29°.

Упродовж 17-18 серпня зберігатиметься суха погода. Лише у західних, 18 серпня і в північних областях невеликий короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°, у південній частині вночі 14-19°, вдень 27-32°.

У Києві та Київській області 14 серпня збережеться мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі у столиці 10-12°, вдень 21-23°; по області вночі 7-12°, вдень 19-24°.

Синоптики також обіцяють без опадів у Києві й 15-16 серпня. Температура вночі 8-13°; вдень 15 серпня 19-24°, 16 серпня 23-28°.

Крім того, 17 серпня у столиці буде без опадів, а 18 серпня очікується невеликий короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°.