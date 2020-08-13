Конвертцентр у Дніпрі щомісяця виводив у "тінь" пів мільярда

Служба безпеки припинила у Дніпрі діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обігом майже пів мільярда гривень щомісяця.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, організатори "конверту" проводили незаконні фінансові операції на території Вінницької, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Київської та Запорізької областей.

На замовлення "клієнтів", у тому числі представників державних підприємств, ділки переводили кошти у готівку для мінімізації податкових платежів і виведення грошей у тіньовий обіг. Також фігуранти надавали "послуги" із легалізації прибутків, одержаних злочинним шляхом. Для цього вони використовували низку підконтрольних комерційних структур, у тому числі за кордоном.

За кожну нелегальну фінансову операцію організатори схеми одержували відсоток, який залежав від суми оборудки.

Під час обшуків за місцями проживання та в автомобілях фігурантів правоохоронці виявили кілька сотень печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, флеш-носії і мобільні телефони із доказами протиправної діяльності, а також понад мільйон готівки у гривневому еквіваленті.

У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності винних осіб.

Вживаються заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків фіктивних структур і відшкодування збитків державі.

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Заходи із викриття і блокування незаконної діяльності проводились спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 9, у взаємодії із Державною службою фінансового моніторингу України.

Фото: СБУ