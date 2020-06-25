СБУ ліквідувала конвертаційний центр із щомісячним обігом у 400 мільйонів

СБУ ліквідувала конвертаційний центр із щомісячним обігом у 400 мільйонів

Укрінформ
Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 400 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«За даними досудового слідства, «конверт» діяв у Київській, Сумській та Харківській областях. Організатори надавали замовникам послуги з мінімізації податкових платежів до державного бюджету, легалізації доходів та переведення коштів у готівку. Незаконні фінансово-господарські операції здійснювали через низку фірм із ознаками фіктивності. Деякі з них були оформлені на підставних осіб, зокрема й мешканців тимчасового окупованих територій Донбасу», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели одночасні обшуки в офісних приміщеннях, за місцями проживання та в автомобілях учасників оборудки. Вилучено комп’ютерну техніку, магнітні носії інформації, мобільні телефони, банківські картки, гроші, дані про клієнтів та інші докази протиправної діяльності групи.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

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Зазначається, що наразі накладено арешт на вилучене майно та заблоковано банківські рахунки «конверту». Перевіряється інформація щодо можливої причетності організаторів схеми до фінансування незаконних збройних формувань терористичних організацій «Л/ДНР».

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