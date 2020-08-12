Суд арештував неповнолітнього підозрюваного у вбивстві 12-річної дівчинки

Яготинський райсуд у Київській області обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою неповнолітньому, якого підозрюють у вбивстві 12-річної дівчинки.

Про це інформує відділ комунікації поліції в Київській області, повідомляє Укрінформ.

“Сьогодні, 12 серпня, Яготинський районний суд задовольнив клопотання правоохоронців і обрав запобіжний захід щодо неповнолітнього зловмисника – тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, на Київщині 10 серпня затримали 15-річного підозрюваного у вбивстві 12-річної жительки Яготина. Йому оголосили про підозру за п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ.