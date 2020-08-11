На Київщині неповнолітньому оголосили підозру у вбивстві 12-річної дівчинки

На Київщині правоохоронці оголосили неповнолітньому хлопцю про підозру у скоєнні умисного вбивства 12-річної дівчинки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє поліція Київської області у Фейсбук.

«Працівники Яготинського відділення поліції за процесуального керівництва Бориспільської місцевої прокуратури оголосили про підозру 15-річному хлопцю за п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі», - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що раніше поліція Київщини проводила заходи щодо розшуку 12-річної жительки Яготина, яка зникла в ніч на 10 серпня.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили та затримали неповнолітнього місцевого жителя, який зізнався у вбивстві дівчинки, - ним виявився 15-річний хлопець, товариш потерпілої.

Хлопець затриманий у порядку ст. 208 КПК України і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу затриманому у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці звернуться до суду з відповідним клопотанням.

Як повідомлялося, на Київщині затримали 15-річного підозрюваного у вбивстві 12-річної дівчинки.