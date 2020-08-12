З одеського аеропорту евакуювали майже 350 осіб: поліція шукала вибухівку

Поліцейські перевірили інформацію про замінування міжнародного аеропорту Одеси, вибухових пристроїв не виявлено, було евакуйовано 347 осіб.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Малиновський відділ поліції в м. Одесі.

Зазначається, що станом на 12:00 обстеження аеропорту та навколишньої території завершено, вибухових пристроїв не виявлено. Робота аеропорту поновлена. В ході огляду об’єкту поліцейські евакуювали 347 осіб.

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Як повідомляв Укрінформ, 12 серпня о 10.38 на спецлінію «102» надійшло повідомлення від невідомого про про замінування міжнародного аеропорту Одеси.