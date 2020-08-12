В одеському аеропорту шукають вибухівку
Укрінформ
Поліція перевіряє інформацію про замінування міжнародного аеропорту в Одесі.
Про це інформує Малиновський відділ поліції в м. Одесі, передає Укрінформ.
“На спецлінію «102» повідомлення про це надійшло о 10.38 від невідомого. Для обстеження об'єкта виїхали слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції, працівники вибухотехнічного управління та кінологи ГУНП”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, у столиці затримали чоловіка, який 29 липня зробив неправдиве повідомлення про замінування станції метро «Вокзальна».