В одеському аеропорту шукають вибухівку

Поліція перевіряє інформацію про замінування міжнародного аеропорту в Одесі.

Про це інформує Малиновський відділ поліції в м. Одесі, передає Укрінформ.

“На спецлінію «102» повідомлення про це надійшло о 10.38 від невідомого. Для обстеження об'єкта виїхали слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції, працівники вибухотехнічного управління та кінологи ГУНП”, - йдеться у повідомленні.

Читайте також: У центрі Києва вилучили вибухівку

Як повідомляв Укрінформ, у столиці затримали чоловіка, який 29 липня зробив неправдиве повідомлення про замінування станції метро «Вокзальна».