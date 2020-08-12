На Житомирщині за добу - 37 хворих на COVID-19, двоє померли

На Житомирщині за минулу добу, 11 серпня, підтверджено 37 нових випадків захворювання на COVID-19 і двоє людей померли від хвороби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Житомирська ОДА.

«За даними Житомирського обласного лабораторного центру, станом на 9:00 12 серпня 2020 р. зареєстровано 37 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Загалом в області підтверджено 2215 випадків коронавірусу, 1573 людини одужали, 48 померли, двоє з яких упродовж минулої доби.

У медичних закладах першої хвилі, які надають допомогу хворим на COVID-19, завантажені 3,6% ліжок. У лікарнях другої хвилі всі місця вільні.

Як повідомлялося, в Україні станом на 12 серпня підтверджено 84 548 випадків COVID-19, за минулу добу 1433. Загалом від початку пандемії в Україні померло 1970 інфікованих, одужало вже 45 686 людей.