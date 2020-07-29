На Житомирщині у трьох працівниць Ощадбанку виявили COVID-19
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
«Від 24 липня, тобто минулої п’ятниці, каси відділення не працюють, бо у трьох касирок позитивні ПЛР-тести, а ще четверо як контактні особи в самоізоляції», - йдеться у повідомленні.
У банку розповіли, що 13 липня там перебувала відвідувачка з явними ознаками захворювання. Вона пробула у відділенні більше півгодини, спілкуючись з працівниками. Через кілька днів цю жінку госпіталізували в інфекційне відділення міської лікарні з діагнозом COVID-19.
Наразі відділення Ощадбанку працює в обмеженому режимі, каси поки що недоступні для клієнтів.
Зазначається, що у приміщенні банку та навколо нього провели дезінфекцію.
Загалом на Житомирщині підтвердили 1764 випадки COVID-19, 1431 людина одужала, 36 померли.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 29 липня в Україні лабораторно підтверджені 67 597 випадків COVID-19, за добу – 1022 нових. Загалом за весь час пандемії в Україні від COVID-19 зареєстровано 1650 летальних випадків, 37 394 людей одужало.