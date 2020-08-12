На Донеччині судитимуть банду, яка викрала й катувала ветерана АТО

Поліція Донецької області спрямувала до суду кримінальні провадження стосовно чотирьох зловмисників, які у травні викрали та катували ветерана АТО.

Про це інформує відділ комунікації поліції Донецькій області, повідомляє Укрінформ.

«Аби змусити чоловіка вступити до кримінального угруповання, рецидивісти викрали потерпілого на очах у його сім’ї. Слідчі ГУНП в Донецькій області притягнули до відповідальності організатора злочину та трьох його спільників. Наразі вони перебувають під вартою та чекають на вирок суду», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що членів злочинного угруповання затримали поліцейські управління карного розшуку та слідчого управління за силової підтримки спецпідрозділу КОРД та під процесуальним керівництвом прокуратури Донеччини.

За інформацією правоохоронців, злочин було скоєно 15 травня близько 00:30 у Покровську: четверо зловмисників напали на вулиці на 21-річного чоловіка, який був учасником бойових дій під час АТО. Свідками події стали двоє його рідних, але нічого не змогли вдіяти.

«Нападники вивезли заручника у невідомому напрямку, де жорстоко катували. Після цього полоненого викинули біля місця, де викрали», - інформують у поліції.

Слідчі облуправління зібрали всі докази протиправної діяльності фігурантів та направили провадження до суду.

Уточнюється, що всі четверо членів угруповання обвинувачуються у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст.127 (Катування), ч.1 ст.122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) через ч.2 ст.128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч.2 ст.187 (Розбій) ККУ.

Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі. Суд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці встановили, що на момент затримання організатор злочину - 28-річний мешканець Покровська, був обвинувачений у вбивстві людини та чекав на вирок суду. За цим фактом суд виніс рішення – 9 років за ґратами.

Його спільник, громадянин Азербайджану, був оголошений у розшук і за цей час скоїв ще один злочин – завдав тілесні ушкодження, що призвели до смерті. Поліцейські затримали зловмисника.

Як повідомлялося, прокуратура скерувала до суду справу щодо громадянина, який намагався незаконно заволодіти квартирою, що перебувала в державній власності та була виділена в користування ветерану АТО.