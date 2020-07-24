Викраденого на Харківщині чоловіка возили в Київ, щоб оформити на нього кредит

Викраденого мешканця Харківщини, за звільнення якого з рідних вимагали 20 тисяч доларів, навіть возили до Києва, намагаючись оформити на нього кредит.

Про це у коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

«Утримували чоловіка кілька днів в приміщеннях у Харкові, а потім повезли до Києва, де намагалися оформити кредит на нього. Після безуспішних спроб, повернулися і ще кілька днів утримували в Харкові, продовжуючи вимагати викуп з батька викраденого», - розповів Чубенко.

Наразі ні прокуратура, ні поліція не розголошує, чим займається і які статки має 39-річний чоловік, який став жертвою банди викрадачів.

Як повідомлялося, 23 липня поліція із залученням КОРДу затримала трьох мешканців Харківщини, членів етнічного угруповання, які викрали чоловіка.

За даними слідства, зловмисники приїхали до будинку жертви та почали вимагати в нього неіснуючий борг. Потерпілий відмовився передати кошти вимагачам, оскільки, за його словами, жодних боргових зобов’язань не мав. Спершу учасники групи почали погрожувати йому побиттям, а потім схопили, посадили в авто та повезли в невідомому напрямку. Затриманим від 28 до 39 років, раніше вони були судимі за побиття та майнові злочини.

Фото: Нацполіція