На Запоріжжі судитимуть чоловіка, який викинув собаку через вікно

На Запоріжжі судитимуть чоловіка, який викинув собаку через вікно

Укрінформ
Поліція направила до суду матеріали кримінального провадження стосовно жителя Запоріжжя, який викинув свого собаку через вікно.

Про це інформує пресслужба МВС у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Сектором дізнання Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області завершено досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з твариною. Матеріали справи скеровано до районного суду», - йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, 18 липня 2020 року по вулиці Дудикіна житель однієї з квартир, знаходячись в стані алкогольного сп’яніння, викинув через вікно свого собаку породи такса. На місце події прибули поліцейські й відвезли тварину з чисельними травмами та ознаками виснаження до приватної ветеринарної клініки.

За фактом жорстокого поводження з твариною було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) ККУ.

Згодом працівники сектору дізнання Дніпровського відділу поліції спільно з дільничними офіцерами провели повний комплекс слідчих дій та встановили, що кримінальне правопорушення умисно, з хуліганських мотивів скоїв за місцем свого мешканця житель Запоріжжя 1968 року народження.

Чоловіку було оголошено про підозру у вчиненні злочину.

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Зазначається, що 10 серпня матеріали завершеного досудового розслідування було направлено до райсуду Запоріжжя. Відповідно до санкції інкримінованої статті, підозрюваному загрожує покарання у вигляді обмеження волі строком до трьох років.

Під час збору матеріалів у досудовому розслідуванні, поліцейські дізналися, що собака на прізвисько «Філя» наразі знаходиться у зоозахисників Запоріжжя, які забезпечили тварині повний курс лікування.

Як повідомляв Укрінформ, 26 липня на Львівщині правоохоронці знайшли чоловіка, який закрив у банці кошеня та виставив відео щодо цього випадку у Instagram.

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