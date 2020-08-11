На Запоріжжі судитимуть чоловіка, який викинув собаку через вікно

Про це інформує пресслужба МВС у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Сектором дізнання Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області завершено досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з твариною. Матеріали справи скеровано до районного суду», - йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, 18 липня 2020 року по вулиці Дудикіна житель однієї з квартир, знаходячись в стані алкогольного сп’яніння, викинув через вікно свого собаку породи такса. На місце події прибули поліцейські й відвезли тварину з чисельними травмами та ознаками виснаження до приватної ветеринарної клініки.

За фактом жорстокого поводження з твариною було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) ККУ.

Згодом працівники сектору дізнання Дніпровського відділу поліції спільно з дільничними офіцерами провели повний комплекс слідчих дій та встановили, що кримінальне правопорушення умисно, з хуліганських мотивів скоїв за місцем свого мешканця житель Запоріжжя 1968 року народження.

Чоловіку було оголошено про підозру у вчиненні злочину.

Читайте також: Запорізькій шкуродерці оголосили підозру

Зазначається, що 10 серпня матеріали завершеного досудового розслідування було направлено до райсуду Запоріжжя. Відповідно до санкції інкримінованої статті, підозрюваному загрожує покарання у вигляді обмеження волі строком до трьох років.

Під час збору матеріалів у досудовому розслідуванні, поліцейські дізналися, що собака на прізвисько «Філя» наразі знаходиться у зоозахисників Запоріжжя, які забезпечили тварині повний курс лікування.

Як повідомляв Укрінформ, 26 липня на Львівщині правоохоронці знайшли чоловіка, який закрив у банці кошеня та виставив відео щодо цього випадку у Instagram.