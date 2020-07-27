На Львівщині затримали молодика, який закрив у банці кошеня і хизувався цим в інтернеті

На Львівщині затримали молодика, який закрив у банці кошеня і хизувався цим в інтернеті

Відео
Укрінформ
На Львівщині правоохоронці знайшли чоловіка, який закрив у банці кошеня та виставив відео щодо цього випадку у Instagram.

Про це у Facebook повідомляє Червоноградський відділ поліції.

«Повідомляємо, що хлопця, який закрив у банці кошеня та виставив дане відео в Instagram, працівниками поліції знайдено», - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Вбив собаку і нагодував родину: мешканцю Вінниччини дали 2,5 роки тюрми

Наразі його везуть в Сокальське відділення поліції Червоноградського відділу поліції ГУНП у Львівській області для проведення перевірки та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом жорстокого поводження з тваринами.

Фото: Facebook / Червоноградський відділ поліції.

 · 

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-