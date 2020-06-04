Вбив собаку і нагодував родину: мешканцю Вінниччини дали 2,5 роки тюрми

На Вінниччині 50-річного жителя м. Могилів-Поділський за вбивство собаки суд позбавив волі на два з половиною роки.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

«Третього червня Могилів-Подільський міськрайсуд призначив покарання місцевому жителю за вбивство тварини. Під час досудового розслідування встановлено, що 23 лютого біля магазину у селі Івонівка чоловік жорстоко розправився з собакою, вдома приготував його та нагодував свою сім’ю, в тому числі неповнолітнього сина», - йдеться у повідомленні.

За цим фактом поліцією було проведено досудове слідство в кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України, зібрані усі необхідні докази, на підставі яких суд визнав зловмисника винним у вчиненні цього злочину.

У середу, 3 червня, 50-річному підсудному, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів, суд призначив покарання 2,5 роки позбавлення волі.

На момент вчинення злочину чоловік вже відбував умовний термін покарання за крадіжку, тому за сукупністю термінів ув’язнення наступні 5,5 років він проведе за ґратами.