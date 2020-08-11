Запорізькій шкуродерці оголосили підозру

Про це інформує Департамент кіберполіції Національної поліції, передає Укрінформ.

«Відділ протидії кіберзлочинам в Запорізькій області спільно зі слідчим відділом поліції регіону, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, оголосили підозру мешканці с.Вільнокурянівське у створенні та розповсюдженні протиправного контенту», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, кіберполіція встановила, що фігурантка знімала відео порнографічного характеру та відео зі сценами жорстокого поводження з тваринами, і частину з цих роликів вона продавала на тематичних форумах. Коштував один такий відеоматеріал близько 2 тисяч гривень.

Уточнюється, що решту контенту підозрювана викладала у соцмережі для вільного доступу. Також правоохоронці встановили, що дівчина знімала відео «під замовлення».

У оселі громадянки правоохоронці провели обшук, за результатами яких було вилучено комп’ютерну техніку, жорсткі диски, мобільні телефони та банківські картки.

У рамках розслідування кримінального провадження слідчий призначив експертизи вилучених аудіо та відеофайлів. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочинної діяльності.

На підставі висновків першої експертизи зловмисниці оголошено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Підозрюваній загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, 24-річну мешканку Запоріжжя, яка вбивала тварин та знімала це на відео, а потім розповсюджувала в соцмережах, працівники поліції не затримували, а допитали та відпустили.