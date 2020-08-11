Під Запоріжжям підпалили будинок, в якому мешкала банда живодерів

У Вільнянському районі Запорізької області невідомі люди підпалили автомобіль і будинок, в якому проживає банда живодерів.

Відео з місця події опублікували в Інстаграм користувачі паблік its_zp, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Прямо зараз! Горить будинок і авто Вільнянськ шкуродерів. Організатора серйозно побили", - йдеться в пості.

У поліції поки інформацію не коментують.

Раніше Укрінформ повідомляв про те, що банду шкуродерів виявили завдяки активістам, волонтерам, правоохоронцям і користувачам соцмереж. Поліція допитала 24-річну жительку Запоріжжя, яка вбивала тварин і знімала це на відео, а потім поширювала в соцмережах. За місцем її проживання були проведені санкціоновані обшуки, під час яких також був знайдений архів матеріалів порнографічного характеру. Однак після допиту дівчину відпустили.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за двома статтями КК України (ч.1 і ч.2 ст. 301 (виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних матеріалів) і ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами). На цьому тижні нелюдам планували пред'явити підозру за цими двома статтями.