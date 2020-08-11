Під Запоріжжям підпалили будинок, в якому мешкала банда живодерів
Відео з місця події опублікували в Інстаграм користувачі паблік its_zp, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Прямо зараз! Горить будинок і авто Вільнянськ шкуродерів. Організатора серйозно побили", - йдеться в пості.
У поліції поки інформацію не коментують.
Раніше Укрінформ повідомляв про те, що банду шкуродерів виявили завдяки активістам, волонтерам, правоохоронцям і користувачам соцмереж. Поліція допитала 24-річну жительку Запоріжжя, яка вбивала тварин і знімала це на відео, а потім поширювала в соцмережах. За місцем її проживання були проведені санкціоновані обшуки, під час яких також був знайдений архів матеріалів порнографічного характеру. Однак після допиту дівчину відпустили.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за двома статтями КК України (ч.1 і ч.2 ст. 301 (виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних матеріалів) і ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами). На цьому тижні нелюдам планували пред'явити підозру за цими двома статтями.