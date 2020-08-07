Поліція відпустила додому мешканку Запоріжжя, яка вбивала тварин та знімала це на відео

24-річну мешканку Запоріжжя, яка вбивала тварин та знімала це на відео, а потім розповсюджувала в соцмережах, поліція не затримувала, а допитала та відпустила.

Про це журналістам повідомила речниця ГУНП в Запорізькій області Олена Лебединська, передає кореспондент Укрінформу.

“Жінку не затримували. В кінці місяця, коли будуть результати Запорізького наукового-дослідного експертно-криміналістичного центру, буде прийнято рішення щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу”, - пояснили в поліції.

5 серпня співробітники Вільнянського відділення поліції спільно з працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, провели за місцем проживання цієї жінки санкціонований обшук та виявили фото-та відеоматеріали жорстокого поводження з тваринами: катування та вбивства.

Також була вилучена комп’ютерна техніка та мобільні телефони, які містили чималий архів матеріалів порнографічного характеру, інтимні прилади для сексу, банківські картки, гроші та інші речові докази.

Жінку також розшукали волонтери, в розмові з якими вона пояснила, що все це робила не з власної волі.

“У мене не було іншого вибору… З самого дитинства я пережила багато чого: було насилля зі сторони родичів, залишись шрами. В мене немає житла, мене викинули на вулицю… Людина (чоловік, у якого вона винаймала житло – ред.) запропонував заробляти таким чином… Я буду співпрацювати із слідством”, - запевнила жінка.

Як розповів відомий запорізький активіст Андрій Лукін, який записав інтерв'ю з жінкою, вона брала участь у вбивствах тварин та зйомках порнографії разом зі ще двома людьми. "Завдяки злагодженим діям активістів, волонтерів і простих людей в соцмережах, злочинну групу вдалося знайти та затримати", - додав Лукін.

Дії зловмисниці слідчим Вільнянського відділення поліції кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення ч.1 та ч.2 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України та ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) КК України.

Читайте також: Суд дав шкуродеру шість років за гратами за знущання над кошенятами

Якщо провина жінки буде доведена, їй загрожує позбавлення волі строком до восьми років.

Що стосується чоловіка, у якого вона винаймала житло і який, за її словами, змушував знущатись з тварин та займатись розповсюдженням порнографії, то в поліції про його затримання наразі мова не йде.