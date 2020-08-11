На Миколаївщині відремонтують майже 200 кілометрів доріг

На Миколаївщині в межах реалізації проєкту «Велике будівництво» передбачено оновлення майже 200 км доріг державного та місцевого значення.

Нині тривають роботи з виконання поточного середнього ремонту на чотирьох автодорогах області, повідомляє пресслужба Миколаївської облдержадміністрації.

«В Україні продовжується реалізація програми Президента України «Велике будівництво». На Миколаївщині проєктом передбачено оновлення майже 200 км доріг державного та місцевого значення», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі продовжуються роботи з виконання поточного середнього ремонту на чотирьох автодорогах місцевого значення. А саме: ремонт труби на О150406 (Казанка (Р-47) - Федорівка, км 2+100; О150907 Маринівка - Щасливка (окремими ділянками); О151501 Новий Буг - Вільне Запоріжжя (окремими ділянками); О150514 Братське - Вознесенськ – завершено роботи з організації безпеки дорожнього руху.

Як повідомляв Укрінформ, програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото з відкритих джерел