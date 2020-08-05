На Вінниччині ремонтують ділянку міжнародної траси М-21

На Вінниччині в межах проєкту «Велике будівництво» ремонтують ділянку міжнародної траси М-21 біля села Рів Жмеринського району.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає Укрінформ.

«На Вінниччині в рамках програми «Велике будівництво» активно ведеться ремонт міжнародної траси М-21 біля села Рів Жмеринського району. Роботи виконує підрядна організація ТОВ «Будівельно-монтажна фірма «ЕТАЛОН-БУД», - йдеться у повідомленні.

Проєктом ремонту зазначеної ділянки траси М-21 «Виступовичі - Житомир - Могилів-Поділський» передбачається розширення проїзної частини дороги до нормативних вимог, а також посилення основи дороги методом регенерації, влаштування вирівнювального шару асфальтобетону і верхнього шару ЩМА.

Також уздовж відремонтованої дороги улаштують водовідведення і встановлять нові дорожні знаки та нанесуть горизонтальну розмітку на проїжджій частині.

Нині у межах Вінницької області на міжнародній трасі М-21 капітально ремонтують ділянку проїжджої частини (км 312 + 968 — км 317 + 053), шляхопровід та транспортну розв’язку (на км 334 + 601) і міст через р. Мурафа (на км 352 + 974).

Окрім того, з Держбюджету з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками виділені кошти на поточний середній ремонт восьми об’єктів траси М-21 у межах області.

Як повідомляв Укрінформ, програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Нині на Вінниччині в активній фазі будівництва в межах програми перебувають вісім об’єктів, а по чотирьох об’єктах проводяться тендерні процедури.

Фото: vin.gov.ua