На Чернігівщині почали ремонтувати ділянку "київської" траси

У межах національного проєкту "Велике будівництво" на Чернігівщині розпочався капітальний ремонт 38-кілометрової ділянки міжнародної траси М-01"Київ-Чернігів-Нові Яриловичі".

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила Служба автомобільних доріг (САД) у Чернігівській області.

"На Чернігівщині роботи розпочалися на 89-95-му кілометрах між селами Кіпті та Лемеші Козелецького району. Ділянка по правому проїзду вже перекрита на час виконання ремонтних робіт. Рух автомобільного транспорту перекинуто на лівий проїзд", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом капремонтом буде охоплено 80 км траси М-01 від Києва (включаючи об’їзну Броварів) до Кіптів (місце транспортної розв’язки доріг М-01 та М-02). У межах Чернігівщини відремонтують 38 км цієї дороги: відновлять і посилять дорожнє покриття, відремонтують існуючі шляхопроводи, встановлять нові дорожні знаки, нанесуть сучасну горизонтальну розмітку та зроблять зовнішнє освітлення.

Капітальний ремонт проводиться за рахунок кредитних коштів ЄБРР та ЄІБ підрядною організацією "AzVirt" LLC (Республіка Азербайджан). Технічний нагляд FIDIC здійснює корейська компанія Dongsung Engineering CO., LTD.

САД нагадує, що автодорога державного значення "Київ-Чернігів-Нові Яриловичі після Другої світової війни була зруйнована та відновлювалась лише частково. В 1977-1998 роках її реконструювали й розширили до 1 категорії. Відтоді жодних капітальних чи середніх ремонтів на ділянці від столиці до Кіптів не проводилось.

У 2020 році в Чернігівській області ремонтними роботами планується охопити 196 км доріг державного значення.

Фото: facebook.com